Vurderingsekspert efter kæmpe fejlskøn: »Det er lidt af en fadæse fra min side«

Et 600 år gammelt kinesisk fad fra mingdynastiets tid er onsdag blevet solgt for 35,5 millioner kroner hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Det er rekord for et hammerslag i Danmark. Vurderingsprisen lød ellers blot på 200.000-300.000 kroner.

Det oplyser Bruun Rasmussen.

»Det er det højeste hammerslag nogensinde på dansk jord«, siger Ralph Lexner, der er afdelingsleder ved Bruun Rasmussen.

Fadet blev solgt til en kinesisk køber.

Det er Ralph Lexner, som har vurderet fadet, der måler 40 centimeter i diameter og er blådekoreret med et motiv af en drage.

Ralph Lexner forklarer, at han aldrig før har vurderet en lignende ting, og at han godt vidste, at det nok var vurderet lidt lavt.

»Det er med en vis stolthed og glæde, jeg står med i dag. Men jeg har samtidig lidt lyst til at kravle ned i et musehul, fordi jeg har vurderet det alt for lavt«, siger han.

»Det er lidt af en fadæse fra min side. Vi er blevet løbet fuldstændig over ende med henvendelser på grund af den lave pris.

»Men heldigvis, som Jesper Bruun Rasmussen (bestyrelsesformand hos Bruun Rasmussen, red.) siger, ’så kan det godt være, vi ikke kan vurdere ting, men vi er gode til at sælge dem’«, siger Ralph Lexner.

Kinesiske antikviteter er sjældne

Ifølge Ralph Lexner bliver kinesiske antikviteter solgt til høje priser, da de er sjældne i Kina, fordi mange af dem blev ødelagt under den tidligere kinesiske leder Mao Zedongs kulturrevolution i 1960’erne og 1970’erne.

Sælger af fadet er boet efter en afdød 80-årig dansk kvinde. Hendes farmor var gift med en svensk arkitekt ved navn Salomon Sörensen, der i sin tid ejede fadet.

Oven i prisen på 35,5 millioner kroner kommer auktionshusets salær for at sælge antikviteten.

Det er normalt på 30 procent, som altså kommer oven i købsprisen. Men fordi varen skal til Kina, slipper køberen for dansk moms, så der skal lægges 24 procent til købsprisen.

Den samlede pris for køberen kommer altså til at lyde på godt 44 millioner kroner.

ritzau