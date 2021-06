Filmmagasin skrev i munter tone. Så fik de Jussi Adler-Olsens advokat på nakken

Med store røde typer bringer filmmagasinet Ekko en berigtigelse.

Den falder, efter bestsellerforfatter Jussi Adler-Olsens advokat, Peter Schønning, har henvendt sig med krav om »en øjeblikkelig berigtigelse«.

For der er tale om en grundløs og ærekrænkende anklage, når Ekko spøgefuldt antyder, at krimimesteren, der har skrevet bogforlægget til den aktuelle biograffilm ’Marco Effekten’, har fiflet med brugerstemmerne på hjemmesiden kino.dk for at sikre filmen bedre karakterer.

Og Ekko beklager og skriver: »Vi håber inderligt, at vores begavede læsere har gennemskuet satiren«.

Noget fishy

Filmen er den femte i rækken af filmatiseringer af Adler-Olsens populære Carl Mørck-bøger, men den første i Nordisk Film-regi, efter forfatteren solgte rettighederne til det filmselskab.

De foregående fire blev versioneret til det store lærred af Zentropa, som forfatteren åbent har kritiseret, bl.a for at fejlcaste Nikolaj Lie Kaas til rollen som politimanden Carl Mørck, som forfatteren selv finder mere kompleks end den karakter, Kaas bragte til live.

’Marco Effekten’, hvor Carl Mørck nu spilles af Ulrich Thomsen, fik dog lunkne anmeldelser af de danske filmkritikere. I Politiken måtte den f.eks. nøjes med tre hjerter, men på Nordisk Films biograffilmside kino.dk fik den rekordmange positive stemmer. Det undrede redaktøren på sitet, men det blev først grundigt undersøgt, da Ekko henvendte sig.

»Brugerkommentarerne var jævnt skeptiske, så det så underligt ud, at ratingen var så høj. Der var noget fishy ved det«, forklarer kino.dk’s indholdsanvarlige, Daniel Bentien, til Politiken.

Og efter nærmere undersøgelse viste det sig da også, at mere end 500 stemmer kom fra den samme ip-adresse. Nu er der ryddet op, og ratingen, der var på 4,9, da den toppede, er nu nede på 2,6, hvilket stemmer bedre overens med stemningen i brugernes kommentarer.

Kino.dk overvejer nu, om det fremover skal kræve et login, før man som bruger kan give en film karakterer på siden. Det har ikke været muligt at afsløre, hvilken computer de mange stemmer kom fra.