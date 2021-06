Kim Skotte: Tag bare til Japan uden flybillet og coronapas

Da jeg for et par år siden var i Japan, satte horder af hærdebrede rugbyfans i kulørte trøjer deres præg på alle de store byer. Der var rugby-VM i Japan, og det var skønt at se de mange fans, der så helt åbenlyst fik én på opleveren. Det handlede om meget mere, end hvorvidt det nu blev All-Blacks fra New Zealand eller Springboks fra Sydafrika, der ville løbe med pokalen.

Under normale omstændigheder ville hundredtusindvis af sportsglade turister være valfartet til Japan i anledningen af sommerens OL. Sådan bliver det næppe i år. Mange japanere er voldsomt skeptiske over for tanken om at afholde OL, så længe pandemien raser. Næppe mange udlændinge får lov at komme ind i landet med den lange, isolationistiske forhistorie.