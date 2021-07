Forskere har gennemgået 54 timers dialog fra 'Ex on the Beach'. Resultatet er fucking overraskende

For første gang viser dansk forskning baseret på en gennemgang af dialogen i reality-serien ’Ex on the Beach’, at mænd og kvinder bander lige meget. Og at det er kvinderne, der bruger de stærkeste – og mest moderne – bandeord.