Uofficiel EM-sang er langt mere populær end den officielle

Det skulle have været årets store fodboldhit. Alphabeat har i den officielle EM-sang allieret sig med selve landsholdet, målmand Kasper Schmeichel bag mikrofonen og det hele.

Men lige lidt hjælper det. Sangen er massivt overhalet indenom.

På både Spotify og YouSees airplayhitliste i Danmark tegner det til, at den populære popsanger Gulddreng har vundet de musikalske danskeres EM-gunst.

Med linjen: »Hold kæft hvor bliver det fedt/ Når vi er nummer et« ligger Gulddrengs uofficielle fodboldsang, ’Helt sikkert’, nummer 7 på Spotifys liste over mest afspillede sange her i landet. Alphabeats ’Danmarks Dynamite’ ligger nummer 58 på samme liste.

Tendensen er den samme på YouSees musikliste, hvor Gulddreng indtager en 4.-plads, imens Alphabeat er nummer 19. Gulddrengs nummer udkom dagen efter Alphabeats.

’Danmarks Dynamite’ har trods klaphatte og herrelandsholdet fået kritik fra både fans og anmeldere for at være en ’tabersang’, som Ekstra Bladets musikkritiker, Thomas Treo, formulerede det. En sang, der er mere fokuseret på at tage nederlaget med hævet pande end på faktisk at vinde.

Med titlen ’Helt sikkert’ er det dog ikke hos Gulddrengs hit, man skal finde den mentalitet.

Uanset hvad er det tvivlsomt, om nogen af de to 2021-sange har en chance for at gå over i dansk fodboldsanghistorie. Politikens musikredaktør, Simon Lund, gav ’Danmarks Dynamite’ fire hjerter med anerkendelsen af, at det har været en utaknemmelig opgave at skrive fodboldsange siden megahittet fra VM-slutrunden i 1986:

»Utaknemmelig, fordi alle godt ved, at der er ’Re-Sepp-ten’ – og så er der alle de andre fodboldsange, vi mere eller mindre har glemt igen. Opmærksomheden er broderet med giftige forventninger«, skriver Simon Lund.

Og apropos ’Re-Sepp-ten’ ligger den i skrivende stund nummer 114 på Spotifys hitliste.