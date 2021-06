Måske har du hikket for sidste gang

Det lyder sjovere, end det er, hikke. Måske skyldes det, at hikke var en klar indikator på drukkenskab i vittigheder fra Storm P, W.C. Fields og fremefter.

Singultus hedder hikke på lægelatin, det lyder også lidt finurligt.

Visse mennesker kommer til at hikke midt i et grineflip, så konteksten er jo hyggelig nok, men de fleste har nok også prøvet, at på et tidspunkt, når man har hikket længe nok, begynder spasmerne at gøre ondt. Og jo mere febrilsk man prøver at holde vejret, mens man holder sig for næsen, jo sværere bliver det.