Blur skød køn og identiteter ned, cirka 25 år før udtrykket woke blev allemandseje

Med blottede tænder inde i mundkurven kommer de halsende imod dig i et firspring så hidsigt, at man uvægerligt tager sig til halsen i frygt for det dræbende bid. De to hunde af racen Greyhound, der gør det svært at overse coveret til Blurs ’Parklife’, er ikke bare potente bomber af ophobet aggression, men symbolske stormløbere for et album, der skrev historie.

Det kulsværtede, grå-sorte England i begyndelsen af 1990’erne stod stadig i startblokken for at spurte væk fra de deprimerende 1970’ere og 1980’ere med krise, arbejdsløshed og fattigdom, industrisamfundets langsomme fald under Margaret Thatchers hårdføre regime.