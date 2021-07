Det er herligt urovækkende at blive lukket ind i Tivolis dystre, spøgelsesagtige herskabshjem

Hvad har I gang i? Er I syge eller hva’? Er det en slags mærkelig polterabend?«.

Der var godt med nysgerrige tilråb, da jeg forleden sammen med en lille gruppe vandrede igennem Københavns gader med bind for øjnene og hænderne i et fast greb om et langt reb. Ført afsted blev vi af vores anførerske, der i sit lange sorte skørt og hovedet dækket af et hvidt tylsslør kunne være trådt ud af en retro-guvernanteroman.

Men vi var altså midt i en 24 timer lang performance: ’Sensuous City’. Fremfor at fejre en »mærkelig polterabend« var formålet at udforske byen på en alternativ måde for at finde frem til en mere sanselig, poetisk by.