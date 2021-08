Digteren Knud Sørensen: »Jeg er indforstået med, at jeg har en alder, hvor alt kan ske meget hurtigt. Det accepterer jeg«

»Personligt har jeg næsten ikke været påvirket af corona, bortset fra aflysninger af arrangementer, som jeg kunne have deltaget i. Derfor har min dagligdag ikke været så påvirket af corona, som den ville have været, da jeg var 10-20 yngre«.

»For få år siden kunne jeg stadig gå længere ture. Jeg kunne komme til stranden og nyde fjorden og synet over på Fur. Det kan jeg ikke nu. Gradvis begyndte jeg at mærke, at jeg gik usikkert, når jeg kom et stykke væk hjemmefra. Og så begyndte jeg at forkorte mine ture. Det, jeg oplever, når jeg nu går mine to daglige ture af cirka 20 minutters varighed hver, er fortove og hækkene langs