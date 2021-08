Mads Brügger: »Der er påfaldende mange danskere, som har en sød tand for det totalitære«

»Jeg har haft en meget spaltet oplevelse af corona. Min mor var glad for science fiction, så jeg læste tidligt Philip K. Dick, J.G. Ballard og Arthur C. Clarke. Og i forlængelse deraf også William Burroughs, som på en måde også er science fiction. Det er i hvert fald hans tanke om, at sprog er en virus fra det ydre rum«.

»Jeg har altid været meget optaget af virus som begreb. Fordi det både er dødt og levende, og fordi det kun har det ene formål at reproducere sig. At overleve. Så det første, jeg mærker i forbindelse med nedlukningen, er, at der bliver rullet en stærkt dystopisk science fiction-roman ud for fødderne af én. Det har jo en enorm underholdningsværdi for mig, fordi jeg siden min barndom har været kæmpestor science fiction-fan«.

»Fra nedlukningen og i tiden efter bliver jeg bestyrket i den oplevelse og virkelig bekymret. Jeg tror overhovedet ikke, det er overstået. Det er kun begyndelsen«.