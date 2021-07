Museumsdirektør: »Det er dumt og kortsigtet«

»Jeg har reflekteret meget over, hvad der sker, når man er nede at røre ved grundværdierne. I et fortravlet liv er det så sjældent, at man kommer helt ned og mærker, hvad der er kvalitet i vores liv. Det er den største erkendelse for mig selv, at det har vi ikke tid til normalt – eller tager os tid til. Nu kom der stopskilte alle steder, og vi blev tvunget ud i den refleksion«, siger museumsdirektør Jane Sandberg.

»I begyndelsen af den første nedlukning fornemmede jeg især blandt kvinder, der har været i arbejdslivet lige så mange år som jeg, at de begyndte at tænke over, at man også kan leve livet på en anden måde. Ikke at den samtale ikke fandt sted før, men så var det mest små konkrete ting, vi talte om at ændre. Som at få en anden arbejdsplads eller en anden hobby«.