9/11-mindedag i New York aflyses. Pengekassen er tom, lyder det. Men er museet snarere bange for nye fortællinger?

En række særudstillinger, der i anledning af 20-året for terrorangrebene på World Trade Center skulle vises på 9/11 Memorial & Museum i New York, er blevet aflyst. Museet selv forklarer aflysningerne med dårlig økonomi i kølvandet på coronanedlukning i landet, mens kritikere påstår, at museumsledelsen blot er bange for at få deres egen fortælling udfordret.