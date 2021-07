Borat-skuespiller slipper for bøde på 600 mio. kroner efter verbalt slagsmål med omstridt højesteretsdommer

En amerikansk domstol har tirsdag afvist et søgsmål indgivet af den tidligere højesteretsdommer i Alabama Roy Moore mod den britiske komiker Sacha Baron Cohen.

Moore sagsøgte i sin tid Cohen for injurier med krav om 95 millioner dollar (600 millioner kroner) efter at have deltaget i komikerens tv-program ’Who is America?’.

Årsagen var, at han mente, at han var blevet fremstillet som en sexforbryder.

Men tirsdag afviste en distriktsdomstol i New York City sagen med begrundelsen, at Roy Moore inden programmet underskrev en aftale, der forhindrede ham i at sagsøge Baron Cohen.

Komikeren udgav sig i programmet, hvor han interviewede 74-årige Moore, for at være en israelsk antiterrorekspert.

Her hævdede han at være i besiddelse af et apparat udviklet af den israelske hær til at spore pædofile.

Under det satiriske optrin begyndte den såkaldte pædofildetektor pludselig at bippe, da komikerens karakter viftede med den i nærheden af Moore.

Roy Moore har selv forklaret, at han troede, han var blevet inviteret til at deltage i programmet for at modtage en pris for sin støtte til Israels regering.

Den tidligere højesteretsdommer i Alabama tabte i 2017 et valg om at blive valgt ind i USA’s Senat.

Det skete efter beskyldninger om, at han skulle have forsøgt at forføre flere teenagepiger, mens han selv var i 30’erne.

Avisen The Washington Post skrev blandt andet dengang om, hvordan Moore som 32-årig angiveligt skulle have haft seksuel kontakt med en 14-årig pige.

Den tidligere senatskandidat har flere gange afvist alle beskyldninger. Han har også sagsøgt flere kvinder, der har beskyldt ham for seksuelt misbrug, for injurier.

49-årige Sacha Baron Cohen er mest kendt for sin karakter Borat og filmen af samme navn.

ritzau