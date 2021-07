»Da jeg sagde fra, blev jeg holdt i fast armgreb af en mand, mens resten af hans kammerater fjernede min kjole«

#dajegsagdefra er lige nu det mest populære hashtag på Twitter i Danmark. Her fortæller kvinder om at sige fra overfor chikane og overgreb i et forsøg på at gøre op med idéen om, at det hjælper at sige fra.