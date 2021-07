Brian Mørk: »Kvinder har ikke værktøjerne til at afvise de her defekte mænd«

Under hashtagget #dajegsagdefra har kvinder siden mandag beskrevet episoder med overgreb efter at have sagt fra. Hashtagget er en del af en debat, som komikeren Brian Mørk startede i begyndelsen af juli, da han kommenterede Naser Khaders sag om seksuelle krænkelser.

»Khader-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er o.k. at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klare i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død«, skrev Mørk på Twitter 2. juli.

Ifølge kritikere tillægger komikeren ofret en del af ansvaret for overgrebet ved at foreslå, at kvinder skal være bedre til at sige fra. Siden har Brian Mørk til TV 2 skrevet, at han frygter, at #dajegsagdefra vil få endnu flere til ikke at sige fra.