Der er noget næsten roligt over billederne. En lys blå himmel, nåletræer i solen og en halvlukket dør.

Men så er der også kaosset, væltede møbler, knuste ruder, bøger, puder og lysekroner hulter til bulter. Påmindelser om katastrofen.

For et år siden, 4. august 2020, eksploderede en stor mængde kemikalier på havnen i Libanons hovedstad, Beirut, og efterlod et 140 meter bredt krater og skader på den omkransende by for milliarder af kroner.