Mens publikum i Børsen fik erfaring, fik Ydre Nørrebro det nye supertalent

Det sker ikke hver dag. Heller ikke hver anden. Pludselig sidder man på en plastikstol udendørs et sted på Ydre Nørrebro i København og hører en operasanger, der trods vind i mikrofonen og larm fra skaterne ved siden af synger høje toner et stykke over det høje c.

Navnet er Simone Victor, og det navn skal man bide mærke i. Hun er stadig meget ung, og hendes stemme har i sagens natur ikke fundet sin færdige form endnu. Men som supertalentet Victor mandag demonstrerede på Den Røde Plads, har hun potentialet til både at synge svimlende virtuost udsmykket opera af Bellini og Rossini og til at forløse de brede, tragiske heltinderoller hos Puccini.