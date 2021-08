Guide: Her er 5 film om Afghanistan, du skal se

Det er ingen hemmelighed, at Taleban ikke kan lide film. Da de kom til magten i Afghanistan i 1990’erne, blev det forbudt at lave og se film. Det var strafbart at eje et tv, censorer ødelagde de fleste af de film og sange, som nationalt tv og radio lå inde med. Afghanske skuespillere og instruktører flygtede fra landet. Filmhistoriske værker blev destrueret og filmindustrien lagt øde.