Ny afdeling i Kulturministeriet får kritik: »Jeg har ikke tillid til, at kontoret kan løse opgaven og være troværdigt«

Kulturministeriet opruster nu for at få bedre styr på, hvad der foregår i kulturlivet.

I takt med at corona kommer til at fylde mindre, bliver ministeriets coronakontor omdannet til et kontor for analyse og kulturøkonomi med i alt 11 medarbejdere og en kontorchef, der skal klæde minister og Folketinget bedre på med fakta om kulturlivet. Et arbejde, der blev sat i gang under tidligere kulturminister Joy Mogensen (S), fordi coronapandemien afslørede, at der var store dele af kulturlivet, ministeriet ikke vidste nok om.

»Arbejdet med at etablere Kulturministeriets Kontor for Analyse og Kulturøkonomi fortsætter under kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen«, oplyser ministeriet i en mail.