Ny kulturminister: Jeg bliver bekymret, når jeg hører elevernes svar på, hvad de laver efter skole

Ane Halsboe-Jørgensen lægger låg på det socialdemokratiske baglands angreb på elitær kultur. Danmark er i forvejen alt for opsplittet og har ikke brug for at få gødet den debat, siger den nye kulturminister på Kulturmødet Mors, hvor hun første gang skal møde folket og branchen. Men hun er dog ikke klar til at udstede konkrete løfter – og slet ikke checks.