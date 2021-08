»Jeg forventer ikke så meget, for det er jo DR. Og det DR, vi har haft med at gøre tidligere, har ikke været særlig … flinke«

Flere tidligere pigekorsangere, der alle forgæves prøvede at klage til DR over eksempelvis gentagne kys og berøring af en mindreårig pige, afventer nu DR’s håndtering af advokatundersøgelsen med en vis skepsis. De er bekymrede for, at DR vil glatte resultaterne ud, når de kommer.