Man serverer da østers på keramik

keramik. Danmarks Østersfestival er efterhånden blev en fast tradition på Rømø. Fra fredag 8. oktober til mandag 11. oktober kan man mæske sig i østers, som er hevet lige op af Vadehavet, mens danske kokke konkurrerer om at blive årets østerskok.

I år får østersfestivalen et keramisk indslag, for Ursula Munch-Petersen er blevet bedt om at designe en tallerken, som man kan servere de mange retter på. Ursula Munch-Petersen er bedst kendt for Ursula-stellet med de karakteristiske næbbede kander og ovale tallerkener i kraftige gule, grønne og blå farver.

Og lige som Ursula-stellet blev skabt med tanke for borddækning og daglig brug, er det også østerstallerkenens funktion og form, der har optaget Ursula Munch-Petersen, fortæller hun.