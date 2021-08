Ny kirkeminister får hug: Hun agerer »reklamesøjle for okkultisme og djævelskab«

Den katolske debattør Iben Thranholm ser ikke bare et billede af en kvinde med gråt hår og malet ansigt, når hun ser et nyt fotografi af kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) klædt ud som vølve.

Hun ser en minister, der agerer »reklamesøjle for okkultisme og djævelskab«.

I et opslag på Facebook kalder hun kunstneren bag, fotografen Jim Lyngvild, for en hedensk udbreder af okkultisme i Danmark.

Det rasende opslag kommer på baggrund af udstillingen ’Vølver, guld og guder’ på Køge Museum, hvor kultur- og kirkeministeren har valgt at stille op som model for et af fotografens billeder.

En vølve var en spåkone i førkristen tid i Norden, og netop det at lade sig afbillede som noget ikke-kristent til trods for positionen som kirkeminister, er faldet flere for brystet. Folkekirkepræst og forfatter Kristian Ditlev Jensen kritiserer i Berlingske billedet og siger, at »man bliver såret«.

Konservative Nikolaj Bøgh, rådmand på Frederiksberg, kaldte først billedet udtryk for »socialdemokratisk åndløshed i fri dressur« på Facebook, men har siden skruet ned for retorikken, så han nu nøjes med at kritisere Halsboe-Jørgensen for hellere at ville være minister for hedninge end for kristne.