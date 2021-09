Charlotte Sejer: Måske er det kontroversielt, men jeg vil gerne møde en ven på 24 nu, så vi kan følges, så langt jeg rækker

Få dig en babyboomerven, eller en fra generationen før dem. Eller en ung Y’er, Z’er eller et purungt A. Det er bevidsthedsudvidende at have en større legeplads for undersøgelsen af det at være menneske end blot sin egen generation, skriver Charlotte Sejer, generation X, i sit bidrag til serien af klummer om generationer.