Bulderbassen fra Radio24Syv har en evne til at piske en stemning op, men er det nok til at redde Radio Loud?

Radio Louds nye chef, Simon Andersen, skal på to år bevise, at Danmark har brug for tre statsfinansierede taleradioer. Selv om han sikkert skruer op for volumen, bliver det svært at trænge igennem, skriver Mette Davidsen-Nielsen i ugens kulturkommentar.