Hun nåede at skjule smykkerne, inden hun blev henrettet. Nu havner Marie Antoinettes mildt sagt overdådige diamantarmbånd under hammeren

To strålende diamantarmbånd, som har tilhørt den franske dronning Marie Antoinette, kommer under hammeren i Genève senere i år. Det oplyser auktionshuset Christie’s onsdag.

Hvert armbånd er beklædt med 112 diamanter. De vil blive solgt sammen. Smykkerne ventes at indbringe mellem to og fire millioner dollar (mellem 13 og 25 millioner kroner), når de udbydes til salg 9. november.

Hos Christie’s fastslår smykkespecialisten Marie-Cecile Cisamolo, at halsbåndenes værdi er øget betydeligt, fordi de har været båret af den franske dronning.

»Som det blev set for nylig, så går historiske smykker til langt mere end vurderingen«, pointerer François Curiel fra Christie’s luksusdivision.

I november 2018 blev et stort, dråbeformet perlevedhæng, der engang tilhørte Marie Antoinette, solgt for 237 millioner kroner på auktionshuset Sotheby’s i New York. Salgsprisen var den højeste for en perle nogensinde, oplyste auktionshuset.

Flere af Marie Antoinettes smykker havde før salget i 2018 ikke set offentlighedens lys i 200 år. 10 af den tidligere franske dronnings smykker blev solgt på auktionen i november 2018. Flere af smykkernes salgspris overgik vurderingsprisen med flere millioner dollar.

Marie Antoinette var gift med kong Ludvig XVI. De blev begge henrettet under Den Franske Revolution i 1793.

Marie Antoinette nåede at smugle nogle af sine mest værdsatte smykker ud af landet, inden hun blev henrettet i guillotinen. Hendes smykker er uløseligt forbundet med årsagen til Den Franske Revolution.

Marie Antoinette bestilte armbåndene hos guldsmeden Charles August Boehmer i 1776, to år efter hun var blevet dronning.

ritzau