Nu kan du købe revolveren, der dræbte Billy the Kid

Et af de mest ikoniske våben fra Amerikas Vilde Vesten i det 19. århundrede kommer på auktion i næste måned med salget af den revolver, som blev brugt til at dræbe den lovløse Billy the Kid.

Sherif Pat Garretts Colt-revolver ventes at blive solgt for to-tre millioner dollar, oplyser auktionshuset Bonham onsdag. Det svarer til mellem 12,6 og 19 millioner kroner.

Efter flere måneders forfølgelse blev Billy the Kid dræbt i 1881.

Bonham beskriver revolveren som ’den mest ikoniske’ genstand fra perioden, hvor erobringen af det vestlige Nordamerika fra den oprindelige befolkning fandt sted.

Ægtepar samlede på våben fra perioden

Våbnet har i flere år været ejet af et ægtepar i Texas, der i årtier har samlet våben og andre genstande fra perioden. Manden døde i 2019, og samlingen bliver nu sat til salg.

Billy the Kid var efterlyst i Arizona og New Mexico for at have dræbt otte mænd. Sherif Pat Garrett sporede ham til en ranch i Fort Summer i New Mexico og skød og dræbte ham 14. juli 1881.

Historien om Billy the Kids kriminelle løbebane og afslutningen på den er blevet beskrevet i film som ’Pat Garrett and Billy the Kid’ og ’Young Guns’.

På auktionen den 27. august i Los Angeles vil et dobbeltløbet haglgevær, som Billy the Kid i april 1881 brugte til at flygte fra en retsbygning i New Mexico, også komme under hammeren. Geværet vurderes til at blive solgt for mellem 200.000 og 300.000 dollar (1,26-1,9 millioner kroner).

Også en kontrakt for en bog om Billy the Kid, som Pat Garrett skrev i 1881, kan erhverves på auktionen. Kontrakten ventes at indbringe op til 12.000 dollar eller cirka 75.000 kroner.

ritzau