Hidtil ukendte kilder afslører: Stærke kræfter planlagde at sparke den danske konge ud

Fakta

Skandinavismen

I flere årtier op til nederlaget til Preussen i 1864 arbejdede kræfter i Danmark for en skandinavisk union sammen med Sverige og Norge. Og faktisk - viser ny forskning - helt frem til januar 1865.

Førende politikere fra flere partier lagde konkrete planer om at afsætte kong Christian IX, der selv stammede fra Sydslesvig og var parat til at lade Danmark indlemme i Tyskland, hvis bare han derved fik lov at beholde Slesvig og Holsten.

Siden er drømmen om et samlet Skandinavien, der kunne modstå de nye, store magter i Europa, blevet beskrevet som urealistiske. Men i bogen ’Union eller opløsning’ argumenterer forfatterne for, at det dengang gav god mening, at Norge, Sverige og Danmark sluttede sig sammen, fortsat med deres egne parlamenter og grundlove, men også med en fælles forfatning, en fælles rigsdag og en hovedstad for det samlede Skandinavien.

