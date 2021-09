Italiener lever som hobbit og er i gang med at bygge sit helt eget Herredet fra 'Ringenes Herre'

Mød Nicolas Gentile. Han er uddannet geolog og arbejder som dessertkok. Og så lever han som en hobbit.

Mens de fleste får stillet deres appetit på J.R.R. Tolkiens episke saga om ’Ringenes herre’ gennem bøgerne og Hollywood-filmatiseringerne, har italienske Nicolas Gentiles fascination bragt ham til et helt andet niveau.

Han er nemlig i gang med at bygge sin egen version af Tolkiens univers på fire tønder land i Abruzzo-regionen i Syditalien, fortæller han til The Guardian.

»For nogle år siden gik det op for mig, at bøger og film ikke længere var nok til at tilfredsstille min lidenskab for eventyrgenren og i særdeleshed sagaen om ’Ringenes herre’. I stedet for bare at læse om andres liv besluttede jeg mig for at leve mit hobbitliv fuldt ud«, siger Nicolas Gentile til The Guardian.

Og hvordan lever man så sit hobbitliv fuldt ud i det herrens år 2021?

Nicolas Gentile har allerede bygget sig et hobbithus, hvor han bor sammen med sin familie, der ligesom ham selv går klædt i hobbit-inspirerede dragter. Hans plan er at skabe sin egen version af Herredet, der i Tolkiens univers er hobbitternes hjemegn, og som skal indeholde en kopi af Bilbo Sækkers hus og kroen Den Grønne Drage, mens gæster kan overnatte på en gård og få en smagsprøve på det simple liv i pagt med naturen.

Hollywood-anerkendelse

Ifølge The Guardian samler Nicolas Gentile penge ind via crowdfunding til byggeriet, som skal drives af solenergi og være bæredygtigt.