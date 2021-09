TV 2-chef: »Det er meget alvorligt for os at udlevere råbånd. Vi synes, Højesterets kendelse er forkert«

TV 2 overvejer at gå til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, efter at Højesteret tirsdag fastslog, at det var krænkende at vise skjulte optagelser, og pålagde stationen at udlevere råbånd.