Dansk museum køber værk, som folk selv kan printe ud

Museet for Samtidskunst i Roskilde har købt en ny offentlig skulptur af kunstneren Ditte Ejlerskov.

Det gode for dig er, at du slet ikke behøver at tage til Roskilde for at se værket.

Faktisk kan du bare printe det ud og hænge det op hjemme på køleskabet, hvis du skulle have lyst til det.

Kunstværket hedder ’The Wrestlers’ og er en såkaldt NFT. Det betyder kort forklaret, at det er et unikt kunstværk, hvis ægthed er bekræftet af en kode på internettet, der er så godt som umulig at forfalske. Det lidt særlige ved NFT’er er, at man som køber får beviset på, at man ejer værket – altså ægthedskoden – men at selve værket er lige frit tilgængeligt for alle.

»Købet og frigivelsen af ’The Wrestlers’, som Ejlerskov har skabt i tæt dialog med museet, udfordrer måden, vi indsamler og formidler samtidskunst på«, siger museumsdirektør Milena Høgsberg i en pressemeddelelse.

Det vil også være muligt at se kunstværket på Museet for Samtidskunst i deres nye afdeling for virtuelle skulpturer.

I løbet af de seneste år er markedet for digital kunst blomstret voldsomt op, og der har på verdensplan været en række kæmpesalg af NFT-kunstværker, der altså i lighed med ’The Wrestlers’ ligger frit tilgængelige på internettet, men hvor køberne får beviset på, at de er ejerne.