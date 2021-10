Jeg træder ud af taxien, hvis sidedøre er overklistret med en reklame for Netflix-serien ’Squid Game’. Foran mig på facaden til en kosmetikbutik hænger enorme bannere, der fejrer popsangeren Jimin fra k-pop-bandet BTS’s fødselsdag, og inde i butikken lyder hittet ’How You Like That’ fra et andet sydkoreansk popband, Blackpink.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg befinder mig i Sydkorea. Og så igen.