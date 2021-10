Her er HBO's planer for Danmark

Fakta

HBO Max

Streamingtjenesten erstatter kanalens hidtidige tilbud i Danmark, HBO Nordic, og tilbyder nye film, familieindhold, realityprogrammer og lokalt indhold. Prisen bliver også sænket.

Blandt HBO Max’ kommende amerikanske titler er ’Sex and the City’-opfølgeren ’And Just Like That’, et reboot af ungdomsserien ’Gossip Girl’, komedien ’The Sex Lives of College Girls’ af Mindy Kaling, adapteringen af Sally Rooney-romanen ’Samtaler med venner’, dokumentarserien ’Expecting Amy’ med Amy Schumer, en spinoffserie til DC’s superheltefilm ’Suicide Squad’, ’The Peacemaker’ og ’Game of Thrones’-spinoffserien ’House of the Dragon’.

