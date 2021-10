Højhusene på Amager Strand viser, hvor galt det kan gå

Der er et væld af gode tanker i regeringens by- og arkitekturudspil ’Tættere på II – Byer med plads til alle’. Det er klassisk socialdemokratisk politik at ville have blandede byer, men det harmonerer også med den gældende forskning i by- og livskvalitet.

Byer opleves bedre for alle, når alle samfundslag bor i nærheden af hinanden. Det giver større tryghed, sammenhængskraft og større social mobilitet. Det gør, at arbejdskraften ikke skal transportere sig langt, det giver færre trafikproblemer og bedre miljø.