Christoffer Columbus-statue vandaliseret i London

Det var dagen, der skulle markere hans opdagelse af Amerika, men i stedet er den blevet symbolet på nutidens opgør med kolonialismens undertrykkelse.

En statue i London af den italienske opdagelsesrejsende Christoffer Columbus blev i mandags overhældt med rød maling på den samme dato, hvor flere stater i USA fejrer Columbus Day.

På statuens sokkel var indskriften til minde om Christoffer Colombus overmalet med et rødt kors, og ifølge avisen Evening Standard er fire personer blevet anholdt for vandalisme.

Statuen, som forestiller Christoffer Colombus med et kort i hånden, har siden 1992 stået på Belgrave Square i London 0g er en gave fra Spanien for at markere 500-året for Columbus’ ankomst til Amerika.

Men nutidens debat og protester mod kolonialismen har flere steder i verden indhentet fortidens hyldest af magtfulde mænd.

Den europæiske invasion er forbundet med mordet på tusinder af oprindelige folk i Amerika, og det har ført til, at flere statuer af Christoffer Colombus er blevet væltet eller ødelagt. Blandt andet i byen Baltimore i delstaten Maryland, hvor en Columbus-statue i det italienske kvarter Little Italy blev revet ned af demonstranter.

Bevar og forklar

En underskriftindsamling adresseret til Londons borgmester har tidligere argumenteret for at fjerne statuen på Belgrave Square. Modstanderne mener, at Colombus var »gerningsmand« for en række forbrydelser, deriblandt voldtægt og massemord.

»Der er ingen plads i et moderne samfund til statuer af en sådan person«, stod der i underskriftindsamlingen.

På den anden side af debatten lyder argumentet, at afskaffelsen af de historiske monumenter er med til at slette en del af vores historie, som vi fremover stadig skal lære af.

Mens man i USA i løbet af det seneste halvandet år har kasseret over 100 monumenter over hvide mænd, primært generaler fra den amerikanske borgerkrig, har regeringen i Storbritannien valgt at bevare flere af de kontroversielle statuer, som i stedet skal præsenteres sammen med en forklaring på historien bag.

Tidligere britisk kulturminister Oliver Dowden har kaldt politikken for ’bevar og forklar’.

»Selvsikre nationer ser deres historie i øjnene. De retoucherer den ikke«, skrev Oliver Dowden i The Daily Telegraph.