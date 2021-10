»Tiden er inde«: Danmarks store revydronning siger farvel næste år

For 48 år siden gik Lisbet Dahl på scenen for første gang i Cirkusrevyen.

Efter samlet set 33 sæsoner i Teltet på Bakken takker hun nu af - i en alder af 75 år.

Den næste sæson bliver nemlig revydronningens definitivt sidste.

Det oplyser Cirkusrevyen i en pressemeddelelse.

»Cirkusrevyen er gennem årene blevet min anden familie, og derfor er det meget vemodigt at skulle stoppe til næste år, men tidspunktet føles helt rigtigt for mig«, forklarer Lisbet Dahl om beslutningen.

»Jeg er dybt taknemmelig for de mange gode år sammen med mine kolleger både på og bag scenen. Men tiden er nu inde til at sige farvel, og jeg glæder mig til at se publikum igen til næste år og få lov til at sige farvel til dem også«, siger hun videre i pressemeddelelsen.

Dette års sæson blev afbrudt for Lisbet Dahl. Midt i spilleperioden blev hun sygemeldt med stress efter et sygdomsforløb, der havde tæret på kræfterne.

Derfor ser hun frem til at fuldføre sin afskedssæson næste år.

»Det har været specielt ikke at stå på scenen det meste af sommeren. Men det var nødvendigt, og nu er jeg klar igen til at lave revy sammen med det fantastiske hold, vi har sat sammen i 2022«, lyder det fra hende.

Med Lisbet Dahls farvel i Cirkusrevyen næste år er der et generationsskifte på vej. Dette år var Ulf Pilgaards sidste sæson. I en alder af 80 år takkede han af efter 40 sæsoner i Teltet på Bakken.

Ind på Ulf Pilgaards plads kommer Carsten Svendsen, som debuterer i den ikoniske revy. Dette års debutant, Merete Mærkedahl, vender også tilbage næste år. Det samme gør Henrik Lykkegaard og Niels Olsen.

Lisbet Dahls definitivt sidste sæson kan ses fra maj 2022.

ritzau