Glemte mikrofonen: Morddømt talte over sig og fik livstidsdom. Nu er han også på hospital med corona

Det er ned ad bakke for den kendte dollar-millionær Robert Durst for tiden.

Den 78-årige kendte arving i et af New Yorks rige ejendomsdynastier blev samtalestof, også herhjemme, efter HBO-serien ’The Jinx’ fra 2015, hvor han var hovedperson, og for få uger siden blev han dømt på livstid og uden ankemulighed for et af de mord, serien handler om – mordet på veninden Susan Berman.