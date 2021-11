Vidunderbøtterne her har eksisteret i 75 år, og de er stadig et hit

Fællesskabet ved et Tupperware-party kan minde om en kult og skaber både købspres og giver tryghed for deltagerne. Det seneste år er der afholdt 14.000 Tupperware-parties alene i Danmark, og selv ikke skepsis over for plastik synes at kunne stoppe det klassiske amerikanske køkkengrej.