Ekspert om Louds navnskifte: De er fuldstændig ligeglade med den shitstorm

Sagen kort

Radio Loud

Radio Loud vandti efteråret 2019 til manges overraskelse udbuddet om en landsdækkende dab-kanal og den offentlige støtte på 260 millioner kroner foran Radio24syv.

Siden Radio Loud gik i luften 1. april 2020, har de haft meget svært ved at tiltrække lyttere. De har for nylig fået kritik fra Radio- og tv-nævnet for ikke at leve op til deres public serviceforpligtelser.

I augusttog tidligere nyhedschef på både Radio24syv og Berlingske Simon Andersen over som programchef, og store dele af programledelsen er nu skiftet ud. Simon Andersen har udtalt, at han vil ændre kanalens profil, så den ikke længere kun henvender sig til de unge.

