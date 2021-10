Assisterende instruktør indrømmer at have forsømt at tjekke våben før dødsulykke

En assisterende instruktør indrømmer, at han ikke tjekkede et våben fuldt ud, inden han rakte det til skuespiller Alec Baldwin, viser dokumenter.

Baldwin skød og dræbte den 42-årige filminstruktør Halyna Hutchins i en ulykke med våbnet, der altså ikke blev tjekket grundigt. Også filmens instruktør, Joel Souza, blev ramt af skuddene, men kom sig hurtigt efter behandling på hospitalet.

Uheldet skete under en prøve, hvor Baldwin øvede en skydescene. Han fik overrakt en Colt-revolver af en medinstruktør – med klar besked om, at der var tale om et såkaldt ’koldt våben’, hvilket er et udtryk, der bruges, når et våben ikke er ladt med skarp ammunition.

Den assisterende instruktør har efterfølgende fortalt politiet, at han husker at have set ammunition i våbnet, før han gav det til skuespilleren.

»Han (medinstruktøren, red.) skulle have tjekket dem alle, men gjorde det ikke og kan ikke huske, om den våbenansvarlige drejede tromlen for at vise ham, hvad der var inde i våbnet«, fremgår det i en erklæring.

Episoden skete torsdag i sidste uge under optagelserne til westernfilmen ’Rust’ i den amerikanske delstat New Mexico.

Ritzau