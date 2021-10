Hun smed buste i havnen. Nu tiltales hun for groft hærværk

Katrine Dirckinck-Holmfeld, kunstner og leder af Institut for Kunst, Skrift og Forskning på Det Kgl. Danske Kunstakademi, tog i et interview med Politiken ansvaret for, at Kunstakademiets buste af gips af Frederik V er endt i Københavns Havn og nu er totalødelagt. Nu tiltales hun i sagen.