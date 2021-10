16.000 vrede læsere protesterer over artikel hos BBC

Er en lesbisk kvinde, der ikke vil have sex med en transkønnet kvinde, transfob?

Det er en debat, der raser – her er ordet ikke for stærkt – i den vestlige verden. Senest har BBC modtaget 16.000 skriftlige klager over en artikel på stationens hjemmeside, hvor britiske lesbiske fortæller en journalist, at de føler sig mobbet af transkønnede og transkønnedes organisationer, fordi de udelukkende er tiltrukket af biologiske kvinder og ikke på nogen måde er interesseret i penetration eller i at have sex, hvori der indgår en penis.

Og ikke alle transkønnede vil have foretaget den fulde transition, hvor de får fjernet mandlige kønsorganer.

En af de lesbiske kvinder, der blev interviewet i artiklen, Jennie, fortæller, at hun er blevet beskrevet som transfobisk, en kønsorgansfetichist, som pervers og som ’terf’, en forkortelse af ’trans exclusionary radical feminist’, altså en radikal feminist, der udelukker sex med transkønnede.

En anden lesbisk siger: »Jeg kan høre deres mandestemmer, jeg kan se deres mandlige kæbeparti, og jeg ved, at der gemmer sig et mandligt sexorgan under tøjet. Det er fysiske realiteter, jeg som en kvinde, der kan lide kvinder, bare ikke kan ignorere«.

En anden kilde siger til BBC, at »jeg evner simpelthen ikke at blive tiltrukket af nogen, der biologisk er en mand, ligegyldigt hvordan de identificerer sig selv«.

Det åbne brev til BBC, som 16.000 personer underskrev, blev indrykket af en gruppe, der kalder sig Trans Activism UK, og anfører bl.a., at artiklen synes at udtrykke, at transkønnede kvinder udgør en tilstrækkeligt stor risiko for ciskønnede lesbiske til, at det er »nyhedsegnet og noget, som offentligheden bør betragte som en hyppig foreteelse snarere end noget meget sjældent og helt isoleret«.

Aktivistgruppen kræver »en oprigtig undskyldning« fra BBC.

I artiklen, som gruppen og de 16.000 underskrivere protesterer imod, udtaler Angela C. Wild, medstifter af Get The L Out (en gruppe lesbiske aktivister), at lesbiske rettigheder i stigende grad tilsidesættes af LGBT-bevægelsen, og at de møder modstand, når de deltager i f.eks. Pride-optog.

»Lesbiske er blevet ekstremt bange for at åbne munden, fordi de frygter, at ingen vil tro dem, fordi transideologien får alle til at holde mund«.