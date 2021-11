1.000 år gammel kano fundet ved kontroversielt turistprojekt

I en ferskvandssø tæt ved fortidsbyen Chichen Itza på den nordlige del af Yucatán-halvøen i Mexico er der dukket noget ret utroligt op.

Genstanden er en lille kano, der ser så godt som intakt ud, selv om den ifølge bedste skøn er over 1.000 år gammel.

Kanoen, som måler 1,6 meter i længden og 80 centimeter i bredden, blev fundet under de arkæologiske forundersøgelserne til et stort og kontroversielt jernbanebyggeri i Mexico, der skal gøre det lettere for turister at komme rundt til mayafolkets ruiner, der primært er at finde i den fattige sydlige del af landet.

Det nationale mexicanske institut for antropologi og historie (INAH) mener, at kanoen eventuelt kan være brugt til transport af ferskvand eller som fartøj for offergaver. Den blev fundet i den slags sø, man kalder en cenote. Det er et helt særligt fænomen, hvor kollapsede bjergformationer danner en hule, der fyldes med grundvand. Den slags findes der en del af på netop Yucatán-halvøen.

I en pressemeddelelse udsendt af INAH forklarer lederen af undersøgelserne, Helena Barba Meinecke, at hun under en dykning i ferskvandssøen lagde mærke til, at der fem meter under det nuværende vandspejl var mørke linjer, der indikerede, at her havde vandoverfladen tidligere været. Ved at undersøge området fandt arkæologerne indgangen til en hule, hvori de fandt det, de troede, var en træstamme, men som hurtigt viste sig at være den udhuggede kano.

»Det er den første kano af denne type, der bliver fundet komplet og i så god stand i hele mayaernes område«, siger Helena Barba Meinecke ifølge pressemeddelelsen.

I samme meddelelse fortæller arkæologerne om en række andre fund – især keramik og et murmaleri – i tre cenotes i området, hvor kanoen blev fundet. Det gør, siger de, at det med stor sandsynlighed har været steder, der på en eller anden måde har haft religiøs betydning.