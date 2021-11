Fakta

Radio Loud

Den landsdækkende dab-kanal gik i luften 1. april 2020. Stationen vandt i efteråret 2019 overraskende sendetilladelsen og den offentlige støtte på 260 millioner kroner foran Radio24syv.

Radioen har haft svært ved at tiltrække lyttere, og i oktober rettede Radio- og tv-nævnet en hård kritik mod Loud for ikke at leve op til sine public service-forpligtelser.

Nævnet har i denne uge behandlet Louds plan for at rette op på manglerne samt Berlingske Medias ønske om at købe 91 procent af radioen og ændre navnet til 24syv.

