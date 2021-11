Solgt til den formodentligt megarige film- og tegneserienørd i hjørnet for 2,66 millioner pund

Det er en mytologisk sag – den store ’Dune’-coffeetable-book af et storyboard – som den chilenske kunstner, filmmager og tarotkortsekspert Alejandro Jodorowsky fik lavet ifm. sit fejlslagne forsøg i 1970’erne på en filmatisering af Frank Herberts scifi-roman ’Dune’ (da. ’Klit’) fra 1965.

Nogle siger, der findes 10, andre siger, der findes 20 af slagsen. Gennem årene har flere forsøgt at puste til myten ved at sige, at der kun findes 2 bøger i alt. Men et af de eksemplarer, der i et forsøg på at skabe finansiering blev sendt rundt til bosser i Hollywood, er netop blevet solgt for 2,66 millioner engelske pund (23,6 millioner kroner) ved en auktion hos auktionshuset Christie’s i Paris.