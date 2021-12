’Styr og orden på økonomien’, lyder en af Ole Bjørstorps mærkesager.

Han er afgående borgmester i Ishøj og bestyrelsesformand for Arken, der er et af landets største kunstmuseer. Men man behøver ikke være finansøkonom for at kunne se, at styr og orden på økonomien er en noget misvisende beskrivelse af Ishøj-museets økonomiske situation lige nu.