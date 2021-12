En beslutning om at indføre et forsamlingsloft på 50 til stående indendørs arrangementer vil betyde, at en række musiksteder er nødt til helt at aflyse deres koncerter, mens andre må gennemføre dem som meget mindre arrangementer med langt færre siddende publikummer.

Og det skal de have fuld kompensation for fra dag ét, mener partier både til højre og venstre i Folketinget forud for forhandlingerne om kompensation, som ifølge Politikens oplysninger begynder onsdag klokken 18.30.