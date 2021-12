Korleder blev undersøgt for seksuelle forhold og magtmisbrug mod unge. Og gik direkte videre til ny stilling i operahus med børn

MALMÖ OPERA

Domme og sager

Anklagerne mod den nuværende ansattepå Malmö Opera omhandler magtmisbrug mod unge kvinder. Den handler ifølge hans tidligere arbejdsgiver ikke om noget kriminelt.

Anklagerne mod operaens direktør, Michael Bojesen, vedrørende hans adfærd i DR Pigekoret er afdækket i Politiken samt behandlet i DR’s advokatundersøgelse, som ikke er uvildig. Undersøgelsen konkluderede, at der fandt krænkelser sted i koret, mens han var chefdirigent.

I seks tilfældede seneste fem år har ansatte på Malmö Opera fået domme for blandt andet voldtægt og børnepornografi. Sagernes ofre har ikke forbindelse med operaen.

2016: En kontraktansat dømmes for groft brud på loven om børnepornografi. Hans ansættelse ophører som følge af tiltalen.

2016: En fastansat siger op, da han bliver tiltalt og siden idømt otte måneders fængsel for børnepornografi.

2018:En kontraktansat opsiges, da det viser sig, han har en betinget dom for seksuelt overgreb på et barn. Han ansættes på et senere tidspunkt af operaen, da dommens prøvetid er overstået.

2018:En kontraktansat ansættes efter at have udstået sin straf. I 2017 blev han idømt to måneders fængsel for vold. Volden var rettet mod hans partner, efter at hun havde fundet en samtale på hans mobil, som hun beskrev som pervers.

2020:Et medlem af ledelsesgruppen på operaen anholdes midt om natten af politiet og tiltales for voldtægt mod en mindreårig. Han idømmes senere på året en straf på fem års fængsel og opsiges fra operaen. Ud over voldtægt mod en mindreårig dømmes han for krænkende fotografering på en arbejdsrejse.

2021: En kontraktansat dømmes for et tilfælde af voldtægt og fem tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Hans kontrakt opsiges efter tiltalen.

Kilde: Domsudskrifter samt aktindsigt fra Malmö Opera

