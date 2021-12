Spillesteder må aflyse koncerter på stribe. Nu betaler politikerne for deres tab

Fakta

Tvangslukning

På grund af den voldsomme stigning i coronasmitte har et flertal besluttet at indføre et forbud mod koncerter og andre arrangementer med mere end 50 stående publikummer. Det betyder i realiteten, at mange af landets spillesteder bliver tvangslukket fra fredag.

De har dog mulighed for at gennemføre arrangementer for siddende publikum uden restriktioner. Torsdag blev et bredt flertal i Folketinget enige om at sikre spillestederne fuld kompensation for deres tab, hvis de oplever et omsætningstab på mere 30 procent.

Vis mere