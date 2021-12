To danske film er udvalgt til filmfestivalen Sundance i USA

To danske film er blevet udvalgt til filmfestivalen Sundance i Utah i USA næste år.

Det er gyserfilmen ’Gæsterne’ og dokumentarfilmen ’A House Made of Splinters’. Det skriver Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse torsdag aften dansk tid.

Fimene får verdenspremiere på den prestigefyldte festival.

Festivalen blev grundlagt af filmikonet Robert Redford i 1985. Og den er et vigtigt springbræt for europæiske film, hvis de skal have mulighed for at komme ind på det amerikanske marked.

’Gæsterne’ er instrueret af Christian Tafdrup, der tidligere har haft succes med filmen ’En frygtelig kvinde’ i 2017.

Denne gang er det sociale normer, og hvor langt vi er villige til at gå for at opretholde den gode stemning.

Filmen handler om et dansk par, der på en ferie møder et hollandsk par og deres søn. Parret bliver inviteret til Holland, men her går det helt galt. Filmen har internationalt fået titlen ’Speak No Evil’.

»Jeg har længe forsøgt at få en film på Sundance Film Festival, så jeg er glad for, at tredje gang nu er lykkens gang«, siger Christian Tafdrup i en pressemeddelelse fra FilmFyn.

»Og så ovenikøbet med en gyserfilm, der kun sjældent er at finde på de store festivaler.

’Gæsterne’ får dansk biografpremiere den 17. marts næste år.

’A House Made of Splinters’ fortæller om forladte og svigtede børn, der bor på et børnehjem i nærheden af frontlinjen i det østlige Ukraine. De passionerede medarbejdere gør, hvad de kan, for at børnene har det godt midt i krig og deres svære situation, men som det ofte sker, rammer krig børn hårdt.

Simon Lereng Wilmont, der står bag filmen, have i 2017 debut med filmen ’Olegs krig - en barndom i krigens skygge’. Den foregår også i det østlige Ukraine.

Hans første film vandt flere priser, blandt andet prisen for bedste debutfilm på International Documentary Film Festival Amsterdam.

De seneste år har Danmark har haft flere film med på Sundance. I år var der også to danske film på programmet. Det var Jonas Poher Rasmussens ’Flugt’ og Camilla Nielsons ’President’. Begge film fik priser ved festivalen.

’Flugt’ er i øvrigt blevet indstillet til en Oscar-statuette at det danske Oscar-akademi.

Også i 2019, 2018 og 2017 var der dansk repræsentation ved festivalen.

Sundance Filmfestival løber af staben den 20. til 30. januar næste år.

ritzau